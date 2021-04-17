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Ercan’da Ciro Devri Bir Yıl Süreyle Askıya Alındı

Ercan Havalimanı’ndaki işletmeci şirketin ciro paylaşım bedeli yükümlülüğü, mücbir sebeplerle bir yıl süreyle askıya alındı.

17 Nisan 2021 Cumartesi 11:23
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Ercan’da Ciro Devri Bir Yıl Süreyle Askıya Alındı

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı Ercan Havalimanı’nın İşletme Haklarının Devredilmesine İlişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesine 4. Ek Sözleşme Resmi Gazete’de yayımlandı.

Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkili kılındığı esas sözleşme kapsamındaki "Ciro Paylaşım Bedeli" yükümlülükleri sebebiyle, işletmeci şirketin idareye yapması gereken ciro paylaşım bedeli ödemeleri, mücbir sebepler kapsamında bir yıl süreyle askıya alındı. Bu sürede tahakkuk edecek ciro bedeli, bir yılın sonundan itibaren iki yıl içinde aylık eşit taksitlerle ödenecek.

Anahtar Kelimeler:
Ercan Havalimanı
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