“Ercan’da da olmak üzere greve gideceğiz”

Kamu Görevlileri Yasası’nın 35’inci maddesine işaret eden Bengihan, maddenin maliye bakanını hükümet adına sendikalarla protokol masasında görüşmeyi amir hükümle düzenlediğini kaydetti. Maliye Bakanı Alişan Şan’ın bütçe görüşmeleri başlamadan sendikalarla görüşmesi gerektiğini kaydeden Bengihan, Şan’ın yasalara uymadığını söyledi.

Şan’ın sendikalarla gerekli görüşmeleri yapmadığının altını çizen Bengihan, “Ne çağırdı, ne de bizimle herhangi paylaşımda bulundu.” dedi.

“VERGİ DİLİMLERİNİN GÜNCELLENMESİ VE ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ HİÇBİR ADIM ATILMIYOR”

Sendikaların bütçe konusunda hiçbir görüşünün alınmadığını belirten Bengihan, 12 Ekim tarihinde Başbakan Ünal Üstel ile protokol imzaladıklarını hatırlatan Bengihan, “Protokolde, hem kişisel ve özel indirimlerin hem de asgari ücretin ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hesaplanması konusunda vergi yasasında düzenleme yapılacağı imzası atıldı. Ne vergi dilimlerinin güncellenmesi ne de asgari ücretin belirlenmesi konusunda hiçbir adım atılmıyor” dedi.

Hükümetin sadece belediye seçimleriyle ilgilendiğini kaydeden Bengihan, sendikaların çağrısına rağmen asgari ücret masasının toplanmadığına vurgu yaptı.

“ASGARİ ÜCRETLİNİN KAYBI 3 BİN 893 TL...”

Asgari ücrete 2022 yılı içinde yüzde 41.21 artış yapıldığını şu an ise enflasyonun yüzde 86.14 olduğunun altını çizen Bengihan, asgari ücretlinin yüzde 44.93’lük kaybı olduğunu belirtti bunun da rakam olarak 3 bin 893 TL olduğuna vurgu yaptı.

Hükümet yetkililerinden konuyla ilgili bir açıklama gelmediğini anlatan Bengihan, “Başbakan sanki Aralık sonu hayat pahalılığı ödenekleri ödenirmiş gibi müjdeli şekilde ‘maaşlarda yüzde 30’a yakın iyileştirme yapacağız’ dedi. Yasa gereği hayat pahalılığı ödeneklerinin ilki temmuz maaşlarına yansır ikinci kısım ise ocak sonu maaşlarına yansıtılır. Şu an kasım ayı sonu itibariyle 29.38’dir... Daha Aralık ayı gerçekleşmedi...” dedi.

Bengihan, Başbakan Ünal Üstel’in herkesi yanılttığıma vurgu yaptı.

“ERCAN’DA DA OLMAK ÜZERE GREVE GİDECEĞİZ”

Grev sinyali de veren Bengihan, çarşamba gününe kadar ocak ayı başını kapsayacak şekilde yeni asgari ücretle ilgili görüşmelerin başlamaması halinde, Ercan Havalimanı dahil birçok işyerinde eylem başlatacaklarını da kaydetti.

Kaynak : Kıbrıs Postası