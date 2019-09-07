Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...
Eşcinsel geni' diye bir şey yok
Eşcinsel geni' diye bir şey...
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’ Geliştirildi
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’...

Ercan’da geniş kapsamlı trafik denetimi

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:11
Ercan’da geniş kapsamlı trafik denetimi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Diaresi müfettişleri ve PGM Trafik Şubesi polislerinin katılımı ile dün 17:00-20:00 saatleri arasında Ercan Havalimanı’nda kamu taşıma araçları ve kiralık araçlara yönelik geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın’ın da başından sonuna kadar yer aldığı denetimlerde çok sayıda araç denetlendi.

İşletme izni, mesleki sürüş ehliyet eksikliği, taksimetre açmama, kaçak taşıma, seyrüsefer geriliği ve benzeri suçlarla ilgili çok sayıda cezai işlem uygulanan denetimlerde bir kiralık araç da evrak eksikliğinden ötürü polis tarafından trafikten men edildi. Bakan Atakan denetimlerin artarak devam edeceğini, hafta içi veya hafta sonu demeden hemen her güzergah ve bölgede bu denetimlerin yapılacağını vurguladı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ErcanTrafik Denetimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
YAZIK 2019-09-07 12:06:39

Olmayan yollarınıza seyrüsefer parası ister, olmayana ceza kesersiniz. Hiç kimse kusura bakmasın ama sizinde kabul ettiğiniz bir gerçek var ki KKTC halkı kadar vurdum duymaz bir halk daha yok galiba dünya da. ARKADAŞ, binlerce arabanın vergisiyle bu yolları, YOL YAPAMAYAN DEVLETE herkes mi susar. Ama, yok!! Gücünüz ancak dış siyasete laf söylemeye geçsin.

Bu arada, Sn.Tolga Atakan "Araç muayenelerinde, dayı, amca, yeğen, tanıdık dönemi bitti" diyeli YIL OLDU. Ancak hala tanıdığı olan muayeneden formalite icabı geçiyor. Biliyor musunuz? Öğrenciyim. Ben bile bu devlete vergi veriyorum oturum izni adı altında ve bu paralarım eğer devlette işe yarasaydı üzülmezdim. Üzülüyorum ama sizler adına daha çok üzülüyorum çünkü biz bugün varız yarın yokuz fakat sizin nesliniz burada büyümeye devam edecek ve biraz daha rahat bir yaşam süremeyeceklerse eğer KKTC'de, bugün sustuğunuz hükümetlerin sayesindedir.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sdss 2019-09-07 12:07:04

Hahaha

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İki yıldır aranan Fatih Eryılmaz Ercan'da yakalandı
İki yıldır aranan Fatih Eryılmaz Ercan'da yakalandı
Darpçı koca mahkemeye çıkarıldı
Darpçı koca mahkemeye çıkarıldı
Geçitkale’ye 4 kg. Yağış düştü
Geçitkale’ye 4 kg. Yağış düştü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim