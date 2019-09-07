Ercan’da geniş kapsamlı trafik denetimi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Diaresi müfettişleri ve PGM Trafik Şubesi polislerinin katılımı ile dün 17:00-20:00 saatleri arasında Ercan Havalimanı’nda kamu taşıma araçları ve kiralık araçlara yönelik geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın’ın da başından sonuna kadar yer aldığı denetimlerde çok sayıda araç denetlendi.
İşletme izni, mesleki sürüş ehliyet eksikliği, taksimetre açmama, kaçak taşıma, seyrüsefer geriliği ve benzeri suçlarla ilgili çok sayıda cezai işlem uygulanan denetimlerde bir kiralık araç da evrak eksikliğinden ötürü polis tarafından trafikten men edildi. Bakan Atakan denetimlerin artarak devam edeceğini, hafta içi veya hafta sonu demeden hemen her güzergah ve bölgede bu denetimlerin yapılacağını vurguladı.
Olmayan yollarınıza seyrüsefer parası ister, olmayana ceza kesersiniz. Hiç kimse kusura bakmasın ama sizinde kabul ettiğiniz bir gerçek var ki KKTC halkı kadar vurdum duymaz bir halk daha yok galiba dünya da. ARKADAŞ, binlerce arabanın vergisiyle bu yolları, YOL YAPAMAYAN DEVLETE herkes mi susar. Ama, yok!! Gücünüz ancak dış siyasete laf söylemeye geçsin.
Bu arada, Sn.Tolga Atakan "Araç muayenelerinde, dayı, amca, yeğen, tanıdık dönemi bitti" diyeli YIL OLDU. Ancak hala tanıdığı olan muayeneden formalite icabı geçiyor. Biliyor musunuz? Öğrenciyim. Ben bile bu devlete vergi veriyorum oturum izni adı altında ve bu paralarım eğer devlette işe yarasaydı üzülmezdim. Üzülüyorum ama sizler adına daha çok üzülüyorum çünkü biz bugün varız yarın yokuz fakat sizin nesliniz burada büyümeye devam edecek ve biraz daha rahat bir yaşam süremeyeceklerse eğer KKTC'de, bugün sustuğunuz hükümetlerin sayesindedir.
Hahaha