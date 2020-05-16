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Ercan’da tamirat çalışmaları başladı

Uçuşların durduğu Ercan Havalimanı’nın mevcut pistinin sorunlu ve çökme yaşanan bölümleri tamirat çalışmaları başladı.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 08:55
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Ercan’da tamirat çalışmaları başladı

Uçuşların durduğu bu dönemde Ercan Havalimanı’nın mevcut pistinin sorunlu ve çökme yaşanan bölümlerinde tamirat çalışmaları başladı.

Pistin 300 metrelik bölümünde oluşan bütün sorunların giderileceği çalışmalar boyunca ayrıca pistin genel bakımı ve sorunlu Alfa taksi yolunun asfaltlanması işlemleri de yapılacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Planlama ve İnşaat Dairesi, Karayolları Dairesi ve Sivil Havacılık Dairesi koordinasyonunda sürdürülen çalışmaların Mayıs ayı sonu itibariyle tamamlanması hedefleniyor.

Kıbrıs Postası

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