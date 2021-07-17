Ercan’ın ‘bayram’ hareketi: 9 günde, 124 uçuş

Ercan Havaalanı’na bu yıl pandemi gölgesinde, bayramı da kapsayan 17-25 Temmuz tarihleri arasında 124 uçak iniş yapacak. 9 günlük sürede ortalama günlük 11 ila 25 arasında sefer gerçekleşecek.

Bu sürede en fazla uçuş İstanbul’dan yapılacak. Ankara ve Adana’dan da hatırı sayılır sefer gerçekleşecek.

Ercan Havaalanı’na bu yıl pandemi gölgesinde, 17-25 Temmuz tarihleri arasında 124 uçak iniş yapacak. Charter uçuşlar da dahil olmak üzere 9 günlük sürede ortalama günlük 11 ila 25 arasında sefer gerçekleşecek.

Bu sürede en fazla uçuş, İstanbul’dan yapılacak. Ankara ve Adana’dan da hatırı sayılır sefer gerçekleşecek.

En az uçuş ise İzmir ve Antalya’dan olacak.

Sivil Havacılık Dairesi’nden alınan resmi bilgiye göre; bayramda en fazla yoğunluk 21 Temmuz Çarşamba günü yaşanacak.

Söz konusu tarihte 25 uçuş yapılacak. İstanbul’dan 13, Adana’dan 5, Ankara’dan 4, İzmir’den 2, Antalya’dan ise 1 uçuş gerçekleşecek.

Sivil Havacılık Dairesi’nden alınan verilerde, yalnızca ülkeye gelen uçak sayısı belirtildi, Ercan’dan giden uçak seferlerine yönelik bilgi paylaşılmadı.

GÜN GÜN UÇUŞLAR:

17 Temmuz: 12 uçak

18 Temmuz: 15 uçak

19 Temmuz: 12 uçak

20 Temmuz: 12 uçak

21 Temmuz: 25 uçak

22 Temmuz: 11 uçak

23 Temmuz: 11 uçak

24 Temmuz: 14 uçak

25 Temmuz: 12 uçak

İkinci gün, ‘en yoğun’

Bayramın ikinci günü olan 21 Temmuz’da Ercan’a 25 uçak gelecek.

Uçakların 13’ü İstanbul’dan, 5’i Adana’dan, 4’ü Ankara’dan, 2’si İzmir, 1’i de Antalya’dan.

Verilere bakıldığında 9 günde tek İzmir’den uçak seferi bugün düzenlenecek.

En az uçuş bayramı 4’üncü gününde…

Verilen bilgiye göre Ercan Havaalanı’na en az uçuş bayramın 4’üncü gününde, yani 23 Temmuz’da olacak.

Söz konusu tarihte 11 uçak Ercan’a iniş yapacak.

Bu seferlerin 9’u İstanbul, 1’i Ankara, 1’i de Adana’dan gerçekleşecek.

Diğer günler…

Diğer günlerde ise uçuş trafiği şöyle: 17 Temmuz’da 12, 18 Temmuz’da 15, 19 Temmuz’da 12,

20 Temmuz’da 12, 21 Temmuz’da 25, 22 Temmuz’da 11, 23 Temmuz’da 11, 24 Temmuz’da 14,

25 Temmuz’da 12 uçak.

Kaynak:Yenidüzen