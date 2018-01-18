Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116856
ALTIN
161.138
DOLAR
3.7699
STERLİN
5.2325
EURO
4.6154
Lıkır lıkır sağlık için!
Lıkır lıkır sağlık için!
Zamanı verimli kullanmanın 10 yolu
Zamanı verimli kullanmanın 10 yolu!
Instagram'a son görülme özelliği geldi!
Instagram'a son görülme özelliği geldi!
Soğuk havada bunu sakın yapmayın
Soğuk havada bunu sakın yapmayın!
Parayla saadet olur mu?
Parayla saadet olur mu?

Erçin, BM ve AB üyesi ülke temsilcilerine endişeleri anlatıyor

Kıbrıs Türk Tarafı, Rumların Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle ilgili hassasiyet ve endişelerini BM ve bazı AB üyesi ülkelere aktarmaya devam ediyor...

18 Ocak 2018 Perşembe 17:43
Erçin, BM ve AB üyesi ülke temsilcilerine endişeleri anlatıyor
banner10

Kıbrıs Türk tarafı, Rum tarafının Doğu Akdeniz’deki tek yanlı faaliyetleriyle ilgili hassasiyet ve endişelerini, süreci yakından takip eden BM ve bazı AB üyesi ülke temsilcileriyle görüşerek dile getirmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Danışmanı Erhan Erçin de konuyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler ve Kıbrıs sorununu yakından takip eden bazı AB üyesi ülkelerin büyükelçi ve temsilcileriyle temaslarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Erçin, Rum tarafının Doğu Akdeniz’deki tek yanlı faaliyetleriyle ilgili Kıbrıs Türk tarafının hassasiyet ve endişelerini dile getirdi.
 
Kıbrıs Türk tarafının bu konuların gerginlik değil işbirliği ortamı oluşturacak şekilde ele alınması yönündeki görüşünü aktaran Erçin’in, bu hususlarda kararların adadaki iki tarafça ortaklaşa alınmasına yönelik Kıbrıs Türk tarafının süreç boyunca masaya koyduğu önerileri izah ettiği öğrenildi.

Erçin’in, yarım asırdır ucu açık bir şekilde sürdürülen Kıbrıs müzakerelerine ilişkin geçmişte denenen ve başarısız olan yöntemlerden ders çıkarılması gerektiğinin altını çizdiği belirtildi.
 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akbayır: “İlahiyat Koleji ispat edilmemiş iddialar gerçekmiş gibi yansıtılıyor”
Akbayır: “İlahiyat Koleji ispat edilmemiş iddialar gerçekmiş gibi yansıtılıyor”
"Malikane, Jaguar jip ve gayrimenkuller de mi eşten dosttan borçla?"
"Malikane, Jaguar jip ve gayrimenkuller de mi eşten dosttan borçla?"
Dipkarpaz Polis Karakolu’nun mevcut hatları devre dışı
Dipkarpaz Polis Karakolu’nun mevcut hatları devre dışı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim