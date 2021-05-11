Erçin: “Gerekirse Aşılar Konusunda Teklifler Sunulmalı”

GÜNDEM KIBRIS

Eski Özel Temsilci Dr. Erhan Erçin, Kanal T’de katıldığı televizyon programında Serhat İncirli’nin sorularını yanıtladı.

Aşılar konusunda konuşan Erçin, “Aşılar konusunda gerekirse Rum tarafına birtakım tekliflerde bulunmalı ve gerekirse satın alınmalıdır” dedi.

Geçişler konusunda da açıklamalarda bulunan Erçin, “Rum tarafında aşılama 30’lu yaşlara kadar inmiştir. Bu noktada bizim tarafta da aşılamalar devam ediyor. Vücuttaki antikorlar ölçülebilir. Bu senkronik görüşmelerle olabilir. Artık karşılıklı adımların atılması gerekmektedir” dedi.

Kıbrıslı Türklerin Araf’ta kalmış bir toplum olduğunu söyleyen Erçin, “Bizim için esas olan mesele, uluslararası camiada moral üstünlüğünün bizde olacağı çalışmaları sürdürmeliyiz. Bizim buralarda sürdüreceğimiz makro politikalar, başka alanlarda mikro atılımların önünü açar. Biz 1950’li yıllardan bu yana çok zorlanmış, Araf’ta kalmış bir toplumuz” dedi.