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Erdemli’de 2. kattan düşen çocuk ağır yaralandı!

4 yaşındaki kız çocuğu arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada ikinci kattan aşağı düşerek ağır yaralandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:14
Erdemli’de 2. kattan düşen çocuk ağır yaralandı!

Erdemli’de Şht. Yusuf Ahmet Meydanı üzerinde bunan bir ikametgahın kullanılmayan ikinci katında  dün akşam saatlerinde kardeşi ve yeğenleri ile birlikte oyun oynayan 4 yaşındaki Halime Erol.,  geri geri gittiği sırada açık durumda bulunan ve duvar görevi yapan ahşap kapıdan dengesini kaybedip 3.75 cm yüksekliğin beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.

Halime Erol kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

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Son Güncelleme: 24.08.2019 10:19
Anahtar Kelimeler:
HaberAğır YaralıDüşmeçocuk
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