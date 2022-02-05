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Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

Başbakan Faiz  Sucuoğlu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan a geçmiş olsun mesajı gönderdi.  

05 Şubat 2022 Cumartesi 16:05
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Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
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Başbakan mesajında şöyle dedi: 
 
Zat-ı Alinizin ve kıymetli eşiniz Emine Erdoğan Hanımefendinin Covid-19 test sonuçlarınızın pozitif çıkmış olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.
Üç yıldır hayatımızın akışını durağanlaştıran bu hastalığı hafif belirtilerle geçiriyor olmanız tek teselli olmakla birlikte Zat-ı Alinize ve kıymetli Hanımefendiye acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en içten dualarımı gönderiyorum.
 En derin sevgi ve saygılarımla."

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