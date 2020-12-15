Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf etti
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf...
4 gün daha poliste tutuklu kalacak
4 gün daha poliste tutuklu...
15 yıl hapis cezası
15 yıl hapis cezası
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandılar
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara...
Flaş Haber
8'i yerel 17 pozitif vaka!
Kapat

Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

15 Aralık 2020 Salı 22:44
426 Okunma
Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

AB Konseyi Başkanı Michel, AB Zirvesine ilişkin bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin, geleceğini AB ile birlikte kurmayı tasavvur ettiğini belirterek, Türkiye-AB ilişkilerinde atılan her olumlu adımı yeni bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

"Türkiye-AB ilişkileri kısır döngüden bir an evvel kurtarılmalı"

Türkiye olarak AB ile yeni bir sayfa açmak isterken birilerinin mütemadiyen kriz çıkarmak için çaba harcadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin bu kısır döngüden bir an evvel kurtarılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Yunanistan’la istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu defaatle vurguladığını ancak Yunan tarafının sürekli yeni bahaneler üreterek görüşmelerden kaçtığını ve son haftalarda kışkırtıcı adımlar attığını söyledi.

Tüm bunlar olurken Türkiye’nin, politikalarını sadece ve sadece hakkaniyet ve adalet temelinde şekillendirdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda da iyi niyet ve yapıcı tutum sergileyen tarafın Türkiye olduğunu; bu konuda uluslararası konferans düzenlenmesi yönündeki önerisinin hâlâ masada bulunduğunu ifade etti.

Bu konferansın KKTC dahil kimseyi dışlamamasının önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Adası’nda adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için gereken çabayı ortaya koyanın da her daim Türk tarafı olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya, Suriye, Yukarı Karabağ gibi AB tarafından sorunlu addedilen alanlardan hiçbirinin Türkiye-AB ilişkilerinin özüne ilişkin olmadığını, bu alanlarda temel ilke ve amaçların büyük ölçüde örtüştüğünü ifade etti.

Türkiye-AB ilişkilerinin son iki yıldır bazı üyelerin dar çıkarlarına hapsedilmiş durumda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ile tekrar büyük resim üzerinden karşılıklı fayda temelinde konuşmaya başlamayı arzu ettiklerini dile getirdi.

Olumlu gündem için ilk aşamada sonuç alıcı şekilde kullanılabilecek aracın 18 Mart Mutabakatı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB’nin Türkiye konusunda sağduyulu ve yapıcı bir tutum benimsemesini temenni ettiklerini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat Taş ve Toprak Kayması!
Dikkat Taş ve Toprak Kayması!
Arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatıldı
Arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatıldı
Beyarmudu'nda 2 pozitif vaka!
Beyarmudu'nda 2 pozitif vaka!
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim