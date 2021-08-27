Erdoğan, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini değerlendirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada Afganistan'daki terör saldırısına ilişkin, "Maalesef Afganistan'la birlikte yeniden dünya ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle ölü sayısı 170'i buldu. Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır." dedi.

Erdoğan, Türk sivillerin Afganistan'dan tahliye edildiğini belirterek, "Sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

ABD'nin Afganistan'dan geri çekilmesini değerlendiren Erdoğan, "Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı." şeklinde konuştu.