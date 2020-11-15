Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 kişi daha tutuklandı
1 kişi daha tutuklandı
Hamitköy’de 10 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar İddiası
Hamitköy’de 10 Yaşındaki Çocuğa Cinsel...
Ölümlü kaza zanlısı teminata bağlandı!
Ölümlü kaza zanlısı teminata bağlandı!
KKTC'de ikamet izni bile yok
KKTC'de ikamet izni bile yok
Kamerunlu uyuşturucu zanlılarına 7 gün daha tutukluluk
Kamerunlu uyuşturucu zanlılarına 7 gün...

Erdoğan açıklama yapıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 37 yaşında...

15 Kasım 2020 Pazar 14:32
1510 Okunma
Erdoğan açıklama yapıyor

Erdoğan, konuşmasında, "Varlıklarına yönelik sayısız saldırıya rağmen Kıbrıs Türkleri, hamdolsun kendi topraklarında başı dik, onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyor." diyerek, "Onca zulme, işkenceye, ihanete rağmen, mücadele sancağımızı asla yere düşürmedik. Mücahitlerimizin ve Mehmetçiğin destansı mücadelesiyle zafere ulaştık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını, güvenliğini temin edecek şekilde sürdürülebilir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir." şeklinde konuştu.

"Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet vardır." diyen Erdoğan, "Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'ta yaşayıp da kendi Cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını ve aldanacağını bilmelidir." dedi.

"Diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmadı"

Kıbrıs'ta 1963'te silah zoruyla bozulan, 1974'te Yunan cuntasının darbesiyle ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla tesis etmenin mümkün olmadığını belirterek, "Kıbrıs meselesinde tek mağdur vardır, o da yıllardır yok sayılan, hakları gasbedilen Kıbrıs Türkleri'dir." dedi.

Erdoğan, hidrokarbon kaynakları ile ilgili de "Garantör ülke olarak bizim de KKTC'nin de, diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

"Maraş'ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır." diyen Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez." şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 15.11.2020 15:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Marina’dan Akdeniz Yelken Kulübüne Büyük Destek
Girne Marina’dan Akdeniz Yelken Kulübüne Büyük Destek
Erdoğan, Acil Durum Hastanesi'nin açılışını yapıyor
Erdoğan, Acil Durum Hastanesi'nin açılışını yapıyor
1014 test yapıldı, 5 pozitif vaka
1014 test yapıldı, 5 pozitif vaka
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim