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Erdoğan Akıncı'nın açıklamasını yorumladı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Akıncı’nın tepki çeken sözlerini yorumladı

12 Şubat 2020 Çarşamba 13:46
Erdoğan Akıncı'nın açıklamasını yorumladı
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C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti MKYK toplantısının ana gündem maddeleri İdlib’deki saldırı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tepki çeken sözleri oldu.

Erdoğan, Akıncı’nın açıklamalarının çok talihsiz bir beyan olduğunun altını çizerek “Hatay, anavatanın bir parçasıdır. Tayfur Sökmen de bir millî mücadele kahramanıdır. O dönem bu karar daha güçlü olabilmek için alınmıştı. KKTC ile Türkiye etle tırnak gibidir. Eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ondan önce Fazıl Küçük gibi isimler var. Bu çıkış onların mücadelelerini de hiçe saymaktır. Çok saygısız bir açıklama. Kıbrıs Türkü’nün bunu kabul edeceğini sanmıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanAkıncı
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Magusalı 2020-02-12 13:58:01

1958, 1963, 1974 olaylarını gördüm ve yaşadım. Kıbrıs Türklerinin TC ile orta sorunu olmuştur. Et ve tırnak gibidir. Akıncının söyledikleri çok yanlıştır. Benzetmesi de yanlıştır. Güven yitirmiştir.

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Ertaç 2020-02-12 14:36:31

Gavur ellerini ovuşturup olanları seyrediyor.Artık bu polemikler bitse

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