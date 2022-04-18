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Erdoğan: Atun’un onayı olmadığını bilerek imza attım

KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, El-Sen ile KIB-TEK arasında imzalanan protokole, Maliye Bakanı Sunat Atun’un onayının olmadığını bilmesine rağmen Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun talebi üzerine imza attığını ifade etti.

18 Nisan 2022 Pazartesi 21:30
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Erdoğan: Atun’un onayı olmadığını bilerek imza attım

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) İdari Mali Müdür Muavini Mehmet Özçelik, bugün akşam saatlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Arıkan’la ortak açıklaması olarak basına dağıtılan açıklamaya, kendisinin imza atmadığını söyledi.

Özçelik TAK’a yaptığı açıklamada, El-Sen’le imzalanan protokol konusunda Maliye Bakanı Sunat Atun’dan kesin onay almadığını da belirtti. 

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan ise, El-Sen ile Kıb-Tek arasında imzalanan protokole, Maliye Bakanı Sunat Atun’un onayının olmadığını bilmesine rağmen Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun talebi üzerine imza attığını ifade etti.

Son Güncelleme: 18.04.2022 21:36
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