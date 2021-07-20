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Erdoğan bayram namazını Hala Sultan Camii’nde kıldı

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20 Temmuz 2021 Salı 07:12
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Erdoğan bayram namazını Hala Sultan Camii’nde kıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyetle 20 Temmuz kutlamaları kapsamında KKTC’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Hala Sultan Camii’nde kıldı.

Erdoğan, Bayram Namazından sonra şunları söyledi:

"Sevgili kardeşlerim Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim tekrarını nasip etsin. Rabbim bu güzel Kıbrısımız'da 47 yıl önce yaşadığımızı bizlere bir daha yaşatmasın İnşallah, Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum dedi." dedi.

Erdoğan vatandaşlarla da bayramlaştı...

Son Güncelleme: 20.07.2021 07:23
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