Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
16 paket sigara ile 8 bin TL çaldı
16 paket sigara ile 8...
6 yıl sonra tutuklandı
6 yıl sonra tutuklandı
"Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm"
Dayakçı koca hapsi boyladı
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...

Erdoğan: “Bayram namazını KKTC’de eda edeceğiz”

banner102

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşma yaptı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:43
156 Okunma
Erdoğan: “Bayram namazını KKTC’de eda edeceğiz”

KKTC ziyaretiyle ilgili konuşan Erdoğan, “Salı günü artık Kurban Bayramımız da kucaklaşıyoruz. Bizler bir gün öncesinden KKTC'ye gideceğiz. Geniş bir heyetle KKTC'de olalım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kurban Bayramını bu yıl KKTC'deki kardeşlerimizle kutlamak onlara da bizlere de ayrı bir sevinç oluşturacaktır” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hem bayramlaşacağız, hem 20 Temmuz törenlerine katılacak, Bayram Namazı'nı da KKTC'de eda edecek, Meclis'te Kıbrıslı milletvekilleriyle bir araya geleceğiz. Tüm dünyaya kararlılık mesajı olarak yayılacağına inanıyorum."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraş Konusunda Bilgilendirecek
Maraş Konusunda Bilgilendirecek
Uçaner: PCR sonucum pozitif
Uçaner: PCR sonucum pozitif
Radyoloji Servisi’nde Greve Giden Sendika, Bakanlık Önünde Basın Açıklaması Yaptı
Radyoloji Servisi’nde Greve Giden Sendika, Bakanlık Önünde Basın Açıklaması Yaptı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim