Erdoğan: “Bayram namazını KKTC’de eda edeceğiz”

KKTC ziyaretiyle ilgili konuşan Erdoğan, “Salı günü artık Kurban Bayramımız da kucaklaşıyoruz. Bizler bir gün öncesinden KKTC'ye gideceğiz. Geniş bir heyetle KKTC'de olalım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kurban Bayramını bu yıl KKTC'deki kardeşlerimizle kutlamak onlara da bizlere de ayrı bir sevinç oluşturacaktır” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hem bayramlaşacağız, hem 20 Temmuz törenlerine katılacak, Bayram Namazı'nı da KKTC'de eda edecek, Meclis'te Kıbrıslı milletvekilleriyle bir araya geleceğiz. Tüm dünyaya kararlılık mesajı olarak yayılacağına inanıyorum."