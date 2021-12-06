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Erdoğan: “Bu operasyon karşılıksız kalmayacak”

Güney Kıbrıs’taki tarihi ‘Larnaka Büyük Cami’ye yönelik gerçekleşen kundaklama olayına tepki gösteren Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu operasyon karşılıksız kalmayacak” dedi, “Mabetlerimiz üzerinde bu tür sabotajlara gitmeyiniz. Bu tür sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz” ifadelerini kullandı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 15:12
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Erdoğan: “Bu operasyon karşılıksız kalmayacak”
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Güney Kıbrıs’taki tarihi ‘Larnaka Büyük Cami’ye yönelik gerçekleşen kundaklama olayına, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sert tepki geldi.

“BU OPERASYON KARŞILIKSIZ KALMAYACAK”

“Larnaka’daki camimize yönelik maalesef bir operasyon yapıldı. Bu operasyon karşılıksız kalmayacak” diyen Erdoğan, bu konuda Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın net açıklamalarına dikkat çekti.

“BU TÜR SABOTAJLARA GİTMENİZİN BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDERSİNİZ”

Güney Kıbrıs yönetimine seslenen Erdoğan, “Mabetlerimiz üzerinde bu tür sabotajlara gitmeyiniz. Bu tür sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz” dedi.

“BUNUN ARKASINDA KİMLERİN OLDUĞU NOKTASINDA DA HER TÜRLÜ ARAYIŞIN İÇERİSİNDEYİZ”

Kundaklayan kişi ya da kişilerin kim olduğu noktasında araştırma başlattıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bunun arkasında kimlerin olduğu noktasında da her türlü arayışın içerisindeyiz. Güney Kıbrıs’ta 6 tane camimiz var. Bu camilerimizin güvencesi, Güney Kıbrıs yönetimidir. Biz nasıl ki onların kutsallarına, kiliselerine karşı bir güvenceysek, aynı şekilde aynı güvenceyi de onların vermesi gerektiğini her zaman söylüyorum, bu vesileyle de tekrardan söylemiş oluyorum.”

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