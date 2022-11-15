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Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar’a kutlama mesajı gönderdi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kutlama mesajı gönderdi.

15 Kasım 2022 Salı 11:17
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Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar’a kutlama mesajı gönderdi



Erdoğan mesajında; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 39'uncu yıldönümü münasebetiyle tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimi yürekten kutluyorum” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada hak ettiği yere kavuşması, siyasal, sosyal ve ekonomik açıdan kendi ayakları üzerinde sağlam durabilen bir Devlet haline gelmesinin en samimi arzu ve hedefleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bu anlayışla, Kıbrıs Türkünün egemenlik, hukuk ve özgürlük mücadelesinin zirve noktası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kaydettiği her gelişme Anavatan Türkiye için iftihar vesilesi ve mutluluk kaynağıdır.

Kıbrıs meselesinin adil ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşması ancak Ada’nın esas unsuru olan Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tesciliyle mumkündür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu yönde bir adım atmamış olması karşısında, KKTC'nin tanınmasına yönelik çağrımıza uluslararası toplumun sagduyu ve hakkaniyetle yaklaşacağına inanıyorum.

Zat-ı Devletlerinin, Ada'nın ortak sorunlarının çözümüne yönelik işbirliği iradesi göstererek geçtiğimiz Temmuz ayında sunduğu önerilerin de Ada'daki iki devletin, iki halkın ihtiyaçlarına cevap verecek, nihayetinde Kıbrıs meselesinin çözümünü kolaylaştırıcı unsurlar olduğunu biliyor ve bu önerileri destekliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, her türlü engel ve haksızlık karşısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Şahsım ve Milletim adına 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nızı tekrar kutluyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türk halkına huzurlu, güvenli ve müreffeh bir gelecek temenni ediyorum.”

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