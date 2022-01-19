Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.



Erdoğan'ın şu sıralar yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:



"19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak belirledik. Muhtarların özlük haklarında SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi, maaşlarının artırılması, silah ruhsatı harcı muafiyeti gibi pek çok iyileştirmeler yaptık. Sizlere bir de müjde vermek istiyorum.



Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme neticesinde muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, 4 bin 250 liraya yükseltme karar aldık.



Bir başka önemli çalışmamız da muhtarlık hizmet binalarıyla ilgilidir. Mahalli mimariye uygun şekilde inşa edeceğimiz muhtarlık binalarıyla ilgili proje çalışmalarını tamamladık, inşasına yakında başlıyoruz. Ankara'da muhtar konukevini de 19 Ekim'de hizmete açıyoruz.



24 yıl önce siyasi hayatımız bitirilmek istenirken bu kardeşiniz için gazeteler 'muhtar bile olamaz' diye başlık attılar. Bu ifade zihin dünyalarında muhtara biçtikleri değeri gösteriyor. Kim bu zihniyet? CHP...



Geçende Şanlıurfa'da 'elektrik parasını almayacağız, ücretsiz vereceğiz' dedi. Elektrik belediyelere bağlı değil. Dürüstlük bunların semtine uğramamış. Bu oyunları muhtarlar bozacak.



"BİR SONRAKİ TOPLANTI KADIN MUHTARLARLA"



İnsanlarımızın dertlerine çare olan muhtarlarımızla daha nice yollar yürüyeceğiz. Bir sonraki toplantıyı da ülkemizdeki kadın muhtarlarımızla yine bu salonda yapmayı planlıyoruz. Biz kadınlarla verilecek mücadelenin ne kadar kutsal olacağını iyi biliriz.



İHA'larımızı, SİHA'larımızı yaptık. Bize yapamaz diyen ülkeler şimdi bu araçları istiyor. Büyük ülkeler yaptığımız şehir hastanelerinin projelerini istiyor.



Bütün terör örgütlerinin inlerine girmek suretiyle bunları çökerttik, çökertiyoruz.



26 tane havalimanımız vardı, şimdi 56 tane var. Bundan önce bunların aklı nerdeydi, neden yapmadılar? İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü denizin üstüne inşa ettik. Osmangazi Köprüsü'nü yaptık. Bunlar durup dururken olmadı. Bunlar akıl işi.



Savunma sanayiinde yerlilik oranımız yüzde 20'den yüzde 80'lere ulaştı. Ülkemizi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokma hedefine doğru yürüyoruz.



Ülkemiz ve milletimiz için çok büyük hayaller kurarken, insanlarımızın günlük hayatta yaşadıkları sıkıntıları görmezden gelmiyoruz. Asgari ücretten memur ve emekli zamlarına kadar insanlarımızı fahiş fiyatlarına ezdirmeyecek adımları attık.



"ABUK SABUK FİYATLANDIRMALAR OLMAYACAK"



Bankalardaki hesaplarını kur korumalı mevduata dönüştürenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Artık piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklanan dalgalanmanın yaşanmayacağını düşünüyoruz. Kurun istikrar kazanmasıyla artık kimse bu bahaneyle abuk sabuk fiyatlandırmalar yapamayacak. Kur gibi enflasyon üzerindeki köpüğü de kısa sürede alacağımıza inanıyorum.