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Erdoğan'dan Kapalı Maraş açıklaması

Maraş, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra yerleşime kapatılıp askeri bölge ilan edildi, yerleşime ve sivillerin girişine kapatıldı.

06 Ekim 2020 Salı 17:24
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Erdoğan'dan Kapalı Maraş açıklaması

Maraş, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra yerleşime kapatılıp askeri bölge ilan edildi, yerleşime ve sivillerin girişine kapatıldı.

Buradaki otellerin 12 binden fazla yatak kapasitesi vardı. Dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli de yine bu bölgedeydi. 3,5 kilometre uzunluğunda altın rengi kumsalıyla, dünyaca ünlü yıldızların tatil için tercih ettiği ilk yerlerden biriydi.

Caddelerinde, sokaklarındaki dükkanlar, dünyanın en pahalı markalarına ev sahipliği yapıyordu. Lüks otomobil modellerinden mücevhercilere kadar her şeyin satıldığı bu mağazalar, hala o günlerden izler taşıyor.

Kapalı Maraş bölgesinde ayrıca konut ve iş yerlerinden oluşan neredeyse 8 bin 400 bina var. 21 banka şubesi, 99 eğlence mekanı da dahil tüm bu yapılar 5,5 kilometrekarelik alanda yer alıyordu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi Kapalı Maraş bölgesini yeniden yerleşime açmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Tatar Külliye'de müjdeyi verdi

Açılışa yönelik ilk müjdeyi Başbakan Ersin Tatar verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı'na yeniden su verilmesi töreni için Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplatısı düzenleyen Tatar, perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş'ın sahilinden istifade etmeye başlanılacağını açıkladı.

Erdoğan: Kararı sonuna kadar destekliyoruz

Kararı sonuna kadar desteklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kapalı Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Maraş'ın açılması kararının Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir. Maraş'ın sahil şeridini halkın istifadesine sunma kararını sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Son Güncelleme: 06.10.2020 17:29
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