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Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs’taki Türklerin haklarını korumak için çalıştıklarını söyledi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 08:56
Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması

Erdoğan, Bosna Hersek dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama çalışmalarına da değindi.

Doğu Akdeniz’de şu anda sürecin başladığını anımsatan Erdoğan, “Bir taraftan bölgede arama çalışmalarımız devam ediyor, bir taraftan sondaj gemilerimiz bölgeye yönlendirildi”dedi.

Gerek Fatih gerek Yavuz gemisinin şu anda bölgede olduğunu ve onların da çalışmalarına başlayacağını açıklayan Erdoğan, “Biz oralarda birilerinin alanı üzerinde çalışma gayreti içinde değiliz. Orada özellikle de Kuzey Kıbrıs’taki Türk kardeşlerimizin hakları neyse bu hakları savunmak üzere adımımızı atıyoruz”dedi

Oradaki tüm alanların hepsinde Kıbrıs’ta yaşayan insanların hakkı olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bu hak nedir? Hepsi oradan çıkan nema, ister su ürünleri olsun ister petrol olsun, bunlar üzerinde eşit oranda hak sahibidirler ve biz onların bu hakkını korumak için çalışıyoruz”ifadelerini kullandı..

(BRT/TRT)

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Anahtar Kelimeler:
Erdoğan
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lololo 2019-07-10 10:20:27

Şimdi TÜRK KARDEŞ olduk. Bizlere BESLEME diyip aşağılayanlar, şimdi paranın kokusunu alınca SOYDAŞ olduk, Türk kardeş olduk hatta bizim siyasilerin bile dilinin söylemeye dönmediği KIBRISLI TÜRK olduk.

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dervis 2019-07-10 09:24:29

bu arada gazi cikarip satsak fena olmaz diyor..turkiyede satacak birsey kalmadi cunku..

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ati 2019-07-10 15:43:48

at yalani sikeyim inanani.

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abluka 2019-07-10 15:49:43

İşine gelince değerlendik.

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