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Erdoğan'dan KKTC ziyareti öncesi açıklama

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KKTC ziyaret öncesi açıklama yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk'ünün Ada'da yarım asırdan fazla süredir eşitlik ve adalet mücadelesi verdiğini belirtti. Erdoğan, ''Kıbrıs Türk halkı egemen eşitliğe sahiptir. Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu, kimin de çözümsüzlükten nemalandığını bir kez daha göstermiştir'' dedi.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 14:00
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Erdoğan'dan KKTC ziyareti öncesi açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geliyor.

Erdoğan Kurban Bayramı'nı KKTC'de karşılayacak.

Cumhurbaşkanı, bu ziyaret sırasında bir müjdesi olacağını da söylemişti. O müjdenin ne olacağı da merak konusu.

KKTC ziyareti öncesi havalimanında açıklama yapan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''KIBRIS TÜRK HALKI ADA'DA EGEMEN EŞİTLİĞE SAHİPTİR''

''Ziyaretimiz sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la bir araya gelecek, milli davamıza ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair durum değerlendirmesini yapacağız. Kıbrıs Türk'ü Ada'da yarım asırdan fazla bir süredir eşitlik ve adalet mücadelesi veriyor. Kıbrıs Türk halkı Ada'da egemen eşitliğe sahiptir. Kıbrıs'ta çözümü ancak Ada'daki gerçekler temelinde ulaşılabilir. Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir gelecek arzu eden tüm taraflara bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum. 

''MÜZAKERE SÜRECİ OLACAKSA, BU ANCAK İKİ EŞİT VE EGEMEN DEVLET ARASINDA YAPILABİLİR''

Türkiye ve Türk halkının her bir ferdi dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir. Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu, kimin de çözümsüzlükten nemalandığını bir kez daha göstermiştir. Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa, bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir. Biz bir defa eşit, egemen iki devletli çözümden bahsediyoruz, bundan yanayız.

KKTC'DE NE MÜJDE VERECEK?

Müjdeyi KKTC Parlamentosu'nda açıklayacağım. Burada açıklarsam o zaman oradaki konuşmam boşa geçer.

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanKıbrıs Barış Harekatı
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