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Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala ile ilgili karara tepkilere sert yanıt verdi. Erdoğan, "Bir zatla ilgili verilen karar bazı çevreleri rahatsız etti. Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu, Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü" dedi.

28 Nisan 2022 Perşembe 08:03
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Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması

Erdoğan, STK temsilcileriyle iftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ne terör örgütlerinin kalleş elleri ne de siyasetteki uzantılarının hedef göstermeleri bizleri milletimize hizmetten alıkoymayacaktır. Ömrümüzü adadığımız dava hak ve hakikat davasıdır.

Türkiye'nin son 20 yılı en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerinin yaşandığı dönemdir. 3 Kasım 2002 seçimleriyle Anadolu ihtilali başlattık.

OSMAN KAVALA TEPKİSİ

Bir zatla (Osman Kavala) ilgili verilen karar bazı çevreleri rahatsız etti. Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu, Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Gezi olaylarını finanse etti. Bu ülkede hukuk var, yargı var. Bu yargı da kendi inandıklarını, bildiklerini hakkın egemen olması için bu kararı verdiler, vereceklerdir.

Gezi olaylarıyla ilgili kararla yargımız, vicdanları rahatlatmakla kalmamış, aynı zamanda benzer niyetleri taşıyanlara da hukuk ve adalet dersi vermiştir.

"ÇEVRECİLİĞİN DESTANINI YAZDIK"

Çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık. 5 milyon fidan ağaç dikerek yaptık. 12 tane ağacın nakli için ağaçlar sökülüyor dediler. Ekonomimizi çökertmeye heveslendiler.

Yıllardır besledikleri ne kadar yılan varsa hepsini üzerimize saldılar. Önce Allah'ın yardımı snra milletimizin desteğiyle bu saldırıları püskürtmeyi başardık. Milletin iradesini sırtlanlara, alçaklara çiğnetmedik.

"NEREDE TERÖRİST BULURSAK BENİM KOMANDOM ORAYA GİRECEKTİR VE GİRDİ "

(Pençe Kilit Operasyonu) Kuzey Irak'ta şu anda yapmış olduğumuz harekatta 5 şehidimiz oldu ama 60 civarında teröristi etkisiz hale getirdik, öldürdük. Nerede terörist bulursak, ister Gabar'da, ister Cudi'de, ister Tendürek'te, ister Bestler Deresi'nde olsun, oraya benim komandom girecektir ve girdi.

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