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Erdoğan'dan sondaj açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

05 Ekim 2019 Cumartesi 16:28
Erdoğan'dan sondaj açıklaması

Fatih sondaj gemisininçalışmalar sonucu 4 bin metrenin altına indiğini, MTA Oruç Reis gemisininise Antalya açıklarındaki sismik faaliyetin yüzde 30’unu tamamladığını anımsatan Erdoğan,Yavuz sondaj gemisinin de Güzelyurt-1 kuyusuna ulaştığını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 29’uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına da değindi.

Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayan Erdoğan, “Fatih sondaj gemisi yürüttüğü çalışmalarda 4 bin metrenin altına indi. Biraz daha inmesi gerekiyor, bu da olacak. Bu yıl envanterimize eklediğimiz Yavuz sondaj gemisini de Karpaz’daki görevinin ardından Güzelyurt-1 kuyusuna uğurladık. MTA Oruç Reis gemisi, Antalya açıklarında yaptığı sismik faaliyetlerin yüzde 30’luk kısmını tamamladı” dedi.

Erdoğan, karada da petrol ve doğal gaz çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğine dikkat çekti.

Erdoğan, sismik araştırma amaçlı 2 gemileri bulunduğunu, 2 tane de sondaj gemileri olduğunu anımsatarak, “Bu sondaja belki 1 tane de bu ara ilave olacak ve kendimize ait 3 sondaj gemimizle artık dünyadan kiralama gibi bir sıkıntıya girmeyeceğiz” dedi.

BRT/AA

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Gibri 2019-10-05 17:44:32

Recep ivedik 7.5

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Gibri 2019-10-05 17:44:51

Recep ivedik 7.5

Cevapla
Beğenmedim! (0)
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