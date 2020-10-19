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Erdoğan'dan Tatar'a tebrik telefonu

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

19 Ekim 2020 Pazartesi 01:07
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Erdoğan'dan Tatar'a tebrik telefonu

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısı nedeniyle Ersin Tatar’a tebriklerini ileterek, “Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmenizin şahsınız, KKTC halkı ve Kıbrıs davamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kıbrıs Türkünün bir kez daha tüm dünyaya demokratik olgunluğunu ispatladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar’ın geleceğe dair sunduğu vizyon ve gösterdiği güçlü liderlikle zor bir dönemde cereyan eden seçim yarışından galip çıkmaya muvaffak olduğunu söyledi.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığında KKTC’nin hak ve adalet mücadelesine özgüvenle ve başarıyla devam edeceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Erdoğan, Tatar’ın Başbakanlığı döneminde başta Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetleri ve KKTC’nin kalkınması olmak üzere her alanda sergiledikleri uyumlu iş birliğini aynı kararlılıkla sürdüreceklerine inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve KKTC’nin gelecek dönemde Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik gayretlerine de devam edeceğini belirtti.

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