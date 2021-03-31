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Erdoğan'dan Türk liderlere KKTC çağrısı

Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güç birliği yaparak Kıbrıs Türklerini hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum" dedi.

31 Mart 2021 Çarşamba 15:19
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Erdoğan'dan Türk liderlere KKTC çağrısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler, Türk Konseyi gibi iş birliği yapılarının önemini daha da artırıyor.

Karabağ'daki Türk yapılarının korunması ve ihyası için tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam etmemiz önem taşımaktadır.

Aziz kardeşim Sayın İlham Aliyev nezdinde tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi Dağlık Karabağ'daki zaferleri için bir kez daha tebrik ediyorum.

Güç birliği yaparak Kıbrıs Türklerini hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum.

Hep birlikte Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürmeliyiz. Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek istiyoruz."

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