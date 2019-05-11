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Erdoğan Doğu Akdeniz’de istikrarın gerekliliğini vurguladı

Erdoğan, “Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de istikrar ancak Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve çıkarlarının gözetilmesiyle mümkündür” dedi.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 10:33
Erdoğan Doğu Akdeniz’de istikrarın gerekliliğini vurguladı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’da büyükelçiler ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Doğu Akdeniz’de istikrarın gerekliliğini vurgulayan Erdoğan, “Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de istikrar ancak Türkiye’nin ve KKTC’nin hak ve çıkarlarının gözetilmesiyle mümkündür” dedi.

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Türkiye’nin NATO üyeliğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz NATO üyesiyiz. Öyleyse diğer NATO üyelerinin bize yanlış yapmalarını bizim kabullenmemiz mümkün değil. Hem NATO üyesi olacaksın, NATO’da stratejik ortak olacaksın, ondan sonra size yaptırım konuşulacak. Bu anlaşılabilir bir şey değil” diye konuştu.

Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu söyleyen Erdoğan, “AB üyeliği bizim için başından beri stratejik bir dış politika hedefi oldu, olmayı da sürdürmekte ama AB hala bize çalım atıyor.” dedi.

Erdoğan, “Bizim tek istediğimiz dostumuz olduğunu söyleyenlerin dostluğunu, müttefikimiz olduğunu ifade edenlerin müttefikliğini görmektir.” diye konuştu.

(BRT/AA)

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Son Güncelleme: 11.05.2019 10:39
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