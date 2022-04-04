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Erdoğan, gelen yakıtın yaklaşık 10-12 günlük olduğunu da açıkladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoğan, elektrik için ülkeye yakıtın geldiğini ve tahliyenin başladığını açıkladı.

04 Nisan 2022 Pazartesi 19:39
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Erdoğan, gelen yakıtın yaklaşık 10-12 günlük olduğunu da açıkladı
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoğan, elektrik için ülkeye yakıtın geldiğini ve tahliyenin başladığını açıkladı.

Gürcan Erdoğan gelen yakıtın yaklaşık 10-12 günlük olduğunu ve ikinci bir geminin yolda olduğunu, bu geminin ise 15 Nisan gibi gelmesini beklediklerini söyledi.

BRT’de yayınlanan 18’inci saat programında konuşan Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili talimat gelmesi halinde düzenleme yapmaya hazır olduklarını da belirtti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoğan, BRT’de yayınlanan 18’inci saat programında yakıt konusunda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ülkeye yakıtın gelmesinin gecikmeye uğradığını ancak geminin geldiğini ve Teknecik açıklarında demirlediğini ve tahliyenin başladığını söyledi.

Tahliyesinin başlamsı ile yakıt sıkıntısnın giderildiğini kaydeden Eroğan, gelen yakıtın yaklaşık 10-12 günlük olduğunu kaydetti.

Erdoğan, bir geminin daha yolda olduğunu ve 15 Nisan gibi gelmesinin beklendiğini belirtti.

KIB-TEK’in içinde bulunduğu mali durum  nedeni ile ödemede sıkıntılar yaşandığını anlatan Gürcan Erdoğan, eski fiyatlarla yakıt alacak paranının toplanmasının mümkün olmadığını; açığın sürekli borçalanma yoluyla kapatılmaya çalışıldığını ifade etti.

Elektirik faturları konusunda ise Gürcan Erdoğan, elektirik faturlarının yeniden düzenlenmesi ile iligli kendilerine talimat gelmesi halinde her türlü çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Son Güncelleme: 04.04.2022 19:40
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