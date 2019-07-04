Erdoğan: Güney Kıbrıs AB'den aldığı güçle KKTC’yi korkutmaya çalışıyor

Erdoğan Pekin’den Türkiye’ye hareketinden önce oradaki Türkiye Büyükelçiliği’nde gazetecilerle buluşup sohbet etti.

Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri ile ilgili gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, Türk tarafının Hukuk içinde atılması gereken adımları attığını söyledi.

“Karşımıza hukuk tanımazlar çıkarsa, onların anlayacağı dil neyse o dille de konuşmasını biliriz” diyen Erdoğan, bölgede hiçbir hukuku olmayanların kendilerine hak istihsal etmelerinin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Güney Kıbrıs’ın bugüne kadar hiçbir zaman hukukla hareket etmediğini belirten Türkiye Cumhurbaşkanı, “AB’ye girişi şaibeli olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oradan aldığı güçle KKTC’yi korkutmaya çalışıyor. AB de dürüst hareket etmiyor” dedi.

Bürgenstock’ta KKTC’ye büyük haksızlık yapıldığını, referandumda hayır dediği halde Güney Kıbrıs AB’ye alındığını hatırlatan Erdoğan AB’nin mali yaptırımlar noktasında da Kuzey Kıbrıs’a ödemesi gereken para ödenmediğini belirtti.

Erdoğan “Şimdi biz bu AB’ye nasıl inanalım? Bunlar dürüst değil. Bunların hepsi gaspçı. Burada da yaptıkları yine bu” ifadelerini kullandı.

(BRT/SPUTNIK)