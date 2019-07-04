Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...

Erdoğan: Güney Kıbrıs AB'den aldığı güçle KKTC’yi korkutmaya çalışıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Osaka’da yapılan G-20 Zirvesi’nin ardından Kyoto, Tokyo ve Pekin’e geçerek temaslarda bulundu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 08:56
Erdoğan: Güney Kıbrıs AB'den aldığı güçle KKTC’yi korkutmaya çalışıyor

Erdoğan Pekin’den Türkiye’ye hareketinden önce oradaki Türkiye Büyükelçiliği’nde gazetecilerle buluşup sohbet etti.

Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri ile ilgili gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, Türk tarafının Hukuk içinde atılması gereken adımları attığını söyledi.

“Karşımıza hukuk tanımazlar çıkarsa, onların anlayacağı dil neyse o dille de konuşmasını biliriz” diyen Erdoğan, bölgede hiçbir hukuku olmayanların kendilerine hak istihsal etmelerinin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Güney Kıbrıs’ın bugüne kadar hiçbir zaman hukukla hareket etmediğini belirten Türkiye Cumhurbaşkanı, “AB’ye girişi şaibeli olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oradan aldığı güçle KKTC’yi korkutmaya çalışıyor. AB de dürüst hareket etmiyor” dedi.

Bürgenstock’ta KKTC’ye büyük haksızlık yapıldığını, referandumda hayır dediği halde Güney Kıbrıs AB’ye alındığını hatırlatan Erdoğan AB’nin mali yaptırımlar noktasında da Kuzey Kıbrıs’a ödemesi gereken para ödenmediğini belirtti.

Erdoğan “Şimdi biz bu AB’ye nasıl inanalım? Bunlar dürüst değil. Bunların hepsi gaspçı. Burada da yaptıkları yine bu” ifadelerini kullandı.

(BRT/SPUTNIK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Magusal 2019-07-04 10:42:36

Sömürgeciliğin yeni şekli.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hade gene 2019-07-04 12:04:07

Gabaaaak...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Yedidalga'da yangın!
Yedidalga'da yangın!
Oğuz, Doğa ve Canlıyı Koruma Derneği’ni kabul etti
Oğuz, Doğa ve Canlıyı Koruma Derneği’ni kabul etti
Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu
Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim