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Erdoğan: İki bayramı bir arada kutluyoruz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını Lefkoşa Hala Sultan Camii'nde kıldı.

20 Temmuz 2021 Salı 07:27
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Erdoğan: İki bayramı bir arada kutluyoruz

Erdoğan, beraberindeki heyetle 20 Temmuz kutlamaları kapsamında KKTC’ye geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını Lefkoşa Hala Sultan Camii'nde kıldı.

Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başlıkları şu şekilde:

"Öncelikle Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Tüm insanlığın barışına olmasını diliyorum. Bizim burada oluşumuzun ayrı bir sebebi var. KKTC’nin kurtuluş mücadelesinin 47. Yıl dönümü. İki bayramı bir arada kutlama fırsatı bulacağız. Bugün toplu açılışlarımız var. Anavatandaki ve KKTC deki tüm kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum."

Son Güncelleme: 20.07.2021 07:33
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