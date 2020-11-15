Erdoğan'ın ,KKTC'yi ziyaret etmesinin yankıları büyük oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yaklaşık 2 yıl sonra yeniden KKTC'yi ziyaret etmesinin yankıları büyük oldu.

Erdoğan'ı karşılamak için yurdun dört bir yanından insanlar Ercan Havaalanı'na akın etti.

Yağıslı havaya rağmen vatandaşlar Ercan Havaalanı'nı tıklım tıklım doldurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi seli yaşandı...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı’ndan hareket edeceği sırada aracından inerek onu görmeye gelen vatandaşları selamlayarak, sohbet etti.

Kıbrıslı Türkler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “Reis Hoş Geldin” pankartlarıyla karşıladı.