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Erdoğan: "Kıbrıs meselesinde gerçekçi ve yeni seçeneklerin tartışılması gerekir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyon Başkanı von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Michel ile üçlü bir video konferans görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, 25-26 Mart’taki AB Zirvesi’nden somut çalışmaların önünü açacak bir netice beklediklerini belirtti.

19 Mart 2021 Cuma 16:53
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Erdoğan: "Kıbrıs meselesinde gerçekçi ve yeni seçeneklerin tartışılması gerekir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususların ele alındığı görüşmede, salgınla mücadelede atılacak ortak adımlar ve bölgesel meseleler de değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, 25-26 Mart’taki AB Zirvesi’nden somut çalışmaların önünü açacak bir netice beklediklerini belirterek, zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtacağına inandığını ifade etti.

İş birliğinin ilerletilmesi için tüm mekanizmaların işletilmesi ve üst düzey diyalog süreçlerinin yeniden başlatılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Mutabakatının güncellenmesinin olumlu gündem çalışmalarının temeli olduğuna işaret etti.

"VİZE SERBESTİSİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ ZARURİ"

Vize serbestisi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve müzakere faslı açılması gibi unsurların yeniden düzenlenmesinin zaruri olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin üzerindeki sığınmacı yükü ve düzensiz göç baskısının giderek arttığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Ege’de istikrar ve iş birliğinden yana olan Türkiye’nin bu çerçevede attığı yapıcı adımlara değinerek, Yunanistan’ın ve Kıbrıslı Rumların tüm kışkırtmalarına ve mütecaviz eylemlerine rağmen bu tutumu muhafaza ettiklerini bildirdi.

Çözümün masada bulunması gerektiğine ve bunun yolunun diyalogdan geçtiğine inandıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs meselesinde başarısızlığı kanıtlanmış modellerin adadaki taraflara dikte edilmesi yerine artık gerçekçi ve yeni seçeneklerin tartışılması gerektiğini söyledi.

Doğu Akdeniz konulu uluslararası konferans teklifini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Zirvesi’nin “birlik dayanışması” bahanesiyle Rum ve Yunan ikilisi tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

GÖRÜŞMEYE KİMLER KATILDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu da eşlik etti.

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