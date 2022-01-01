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Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının yeni yılını kutladı

Erdoğan, Tatar’ın şahsında, tüm Kıbrıs Türk halkının yeni yılını en kalbi duygularıyla kutladı...

01 Ocak 2022 Cumartesi 10:32
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Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının yeni yılını kutladı
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Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar’ın şahsında, tüm Kıbrıs Türk halkının yeni yılını en kalbi duygularıyla kutlayarak 2022’nin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Covid-19 salgınında son günlerde yaşanan gelişmelere de değinilen telefon görüşmesinde; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, KKTC’de Omicron varyantına bağlı olarak vaka sayısındaki artışla birlikte daha güçlü bir şekilde yürütülecek pandemi sürecinde Anavatan Türkiye’nin, her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edeceğine dikkat çekildi.Cumhurbaşkanı Tatar da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nezdinde, tüm Türk halkının yeni yılını kutlayarak 2022’nin bölgemize ve tüm insanlığa, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

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