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Erdoğan: Kıbrıs Türkleri için en iyisi yapılsın

Erdoğan'ın talimatıyla Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı hastanenin son teknoloji donanımlarına sahip olacağı öğrenildi. Erdoğan'ın, "Kıbrıs Türklerinin en iyi sağlık hizmeti alması için gerekenler yapılsın" talimatı verdiği ifade edildi.

06 Mart 2020 Cuma 09:23
3420 Okunma
Erdoğan: Kıbrıs Türkleri için en iyisi yapılsın

Türkiye Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı hastanenin son teknoloji donanımlarına sahip olacağı öğrenildi. Erdoğan'ın, "Kıbrıs Türklerinin en iyi sağlık hizmeti alması için gerekenler yapılsın" talimatı verdiği ifade edildi.

Yeni hastane; nitelikli hasta odalarıyla, modern ameliyathaneleri ve laboratuvarlarıyla; son teknoloji MR, tomografi, CT anjiyo, Pet-CT, dijital röntgen ve benzeri görüntüleme sistemleriyle hizmet verecek. 270 dönüm arazi üzerine inşa edilecek hastanenin yapımı ile ilgili proje çalışmalarında ise sona gelindi.

KKTC'ye yeni hastane yapılacağı müjdesini TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte Kapalı Maraş'ın açılması ile ilgili yapılan toplantıya katılan Koca, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Lefkoşa'ya tam donanımlı bir hastane yapılacağını açıkladı.

BİR SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK

KKTC'de yapılacak hastane tam donanımlı bir sağlık üssü olacak şekilde yapılacak. En modern teknik imkânlarla inşa edilecek hastane, ileri teknoloji ürünü cihazlara ve donanımlara sahip olacak. 

Dijital altyapı ile güçlendirilecek hastanede, vatandaşın sağlık hizmetini en hızlı ve kolay şekilde halledeceği bir sistem kullanılacak. Bu çerçevede; nitelikli hasta odalarıyla, modern ameliyathaneleri ve laboratuvarlarıyla; son teknoloji MR, tomografi, CT anjiyo, Pet-CT, dijital röntgen ve benzeri görüntüleme sistemleriyle hizmet verecek. Hastaneye başvuran hastalar, sağlıkla ilgili sorunlarının tamamını, başka bir yere gitmek zorunda kalmadan sonuçlandırabilecek.

KKTC'de şuanda 42 yıl önce faaliyete geçen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni kullanılıyor.

Anahtar Kelimeler:
KKTCKKTC HastaneKKTC Yeni HastaneLefkoşa Hastane
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suzan 2020-03-06 11:11:11

ÇOK İYİ BİR ŞEY

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TMT 2020-03-06 11:56:50

Akıncıadis,te bu hastahanede bakılacakmı gardaş...

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Ayşe özer 2020-03-06 14:27:23

Dilerim 2007 de Gazimağusa ya tapılan devlet hastanesi gibi yapılmaz.. bir bina alet ve malzemeleri en az 10 15 yıl dayanıklı olmalı, Mağusa hastanesi gibi 5 yıl bile olmadan yıkılıp dökülmesin. Yanı demem o ki malzemeden çalınmadan, gelen paradan bankacıların yemesine izin verilmeden 4 4 lük bir hastane yapılır

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