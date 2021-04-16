Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası

Erdoğan: “KKTC Anayasa Mahkemesi Başkanı bu yanlıştan dönmelidir"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin Kur'an kursları ile ilgili kararının duyurulmasının ardından açıklama yaparak, Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın bu yanlıştan dönmesi gerektiğini, dönmediği takdirde ise atacakları adımların farklı olacağını vurguladı.

16 Nisan 2021 Cuma 14:35
1997 Okunma
Erdoğan: “KKTC Anayasa Mahkemesi Başkanı bu yanlıştan dönmelidir"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin Kur'an kursları ile ilgili kararının duyurulmasının ardından bugün açıklama yaptı.

Erdoğan, "Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullanarak, “Laiklik anlayışı onların anladığı gibi değildir ve Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Tavır değişti değişti, değişmediği takdirde biz özellikle Kuzey Kıbrıs'ta inanç özgürlüğü noktasında Kur'an eğitimi noktasında eğitime teşkil edecek adımların atılmasına müsaade edemeyiz.

Kuzey Kıbrıs, Türkiye'deki uygulamalar neyse bunları safhasına geçirmek durumundadır. Din düşmanı sendikaların attığı adımları kabul etmemiz mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde atacağımız adımlar farklı olacaktır.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizm Emekçileri İnisiyatifi’nden Bakan Ataoğlu’na Teşekkür Ziyareti
Turizm Emekçileri İnisiyatifi’nden Bakan Ataoğlu’na Teşekkür Ziyareti
Meclis’te Temsil Edilen Siyasi Parti Temsilcileri ile Toplantı Yapılıyor
Meclis’te Temsil Edilen Siyasi Parti Temsilcileri ile Toplantı Yapılıyor
İŞTE GÜVENDE KAL UYGULAMASININ DETAYLARI
İŞTE GÜVENDE KAL UYGULAMASININ DETAYLARI
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim