Erdoğan, KKTC'ye geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Türk'ü Ada'da yarım asırdan fazla bir süredir eşitlik ve adalet mücadelesi veriyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ziyaretimiz sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la bir araya gelecek, milli davamıza ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair durum değerlendirmesini yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir gelecek arzu eden tüm taraflara bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum. Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu, kimin de çözümsüzlükten nemalandığını bir kez daha göstermiştir." dedi.

"Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir"

Erdoğan, "Türkiye ve Türk halkının her bir ferdi dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa, bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir."

AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Adalet Divanı, ismini değiştirmesi lazım. Bunun Adalet Divanı'yla yakından uzaktan alakası yok. Bunların Adalet Divanı olduklarını ispat edebilmeleri için önce inanç özgürlüğü nedir, bunu öğrenmeleri lazım."