Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı
Benzeri suçtan sabıkası var
Benzeri suçtan sabıkası var
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son buldu
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son...
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı

Erdoğan KKTC'ye geliyor: Vereceği müjde merak ediliyor

banner102

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geliyor. Erdoğan bayramı KKTC'de karşılayacak. Cumhurbaşkanı, bu ziyaret sırasında bir müjdesi olacağını da söylemişti. O müjdenin ne olacağı merak konusu.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:20
345 Okunma
Erdoğan KKTC'ye geliyor: Vereceği müjde merak ediliyor

Erdoğan'ın ziyaretine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanısıra, çok sayıda bakan ve AK Parti yönetiminden isimler de katılacak.

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Parlamentosunda milletvekillerine hitabım olacak. Bunun yanında yine Kuzey Kıbrıs'a müjdesini orada parlamentoda vermek istiyoruz, şimdi verirsem yanlış olur, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.

Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir görüşme de gerçekleştirecek.

Erdoğan Kıbrıs ziyaretinde, 2019'da insansız hava araçlarının kullanımına açılan Geçitkale Havaalanı'nın, silahlı insansız hava aracı üssüne de dönüştürülmesi de planlanıyor.

ALTUN'DAN "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM" MESAJI

Kritik ziyaret öncesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunan "Kathimerini" gazetesine konuştu. Altun, "İki devletli çözüm" mesajı verdi.

Altun, "Beklentimiz bölgenin zenginliklerinden birlikte faydalanmanın yollarını düşünmeleri. Bu ihtilafı çocuklarımıza miras bırakmak istemiyorsak, gerçekçi olmalıyız. En gerçekçi çözüm, KKTC’nin güney komşusu ile eşit haklara sahip olduğu, iki devletli çözümdür" dedi.

Fahrettin Altun, Türkiye'nin sorunların diyalog yoluyla çözülmesini ve barışın hakim olmasını istediğini vurguladı. İletişim Başkanı Altun, oon yıllarda yaşanan gerginliklerin sebebinin Türk tarafı olmadığını da kaydetti.

Altun, "Maalesef bazı Yunan politikacılar, Rum politikacılarla birlikte, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin haklarını adeta yok sayan, maksimalist iddialar ortaya koydu. Türkiye de hem kendi hem de Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumak için gereken adımları attı. Yunan tarafından beklentimiz, artık maksimalist iddialarında ısrar etmeyerek, bölgenin zenginliklerinden birlikte ve barışçıl bir şekilde faydalanmanın yollarını düşünmeleridir" diye konuştu.

Son Güncelleme: 19.07.2021 09:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu’nun 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Mesajı
Çavuşoğlu’nun 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Mesajı
Sadıkoğlu: “Çifte bayram, çifte mutluluk yaşıyoruz”
Sadıkoğlu: “Çifte bayram, çifte mutluluk yaşıyoruz”
Kıbrıs Barış Harekatı'nın Yıl Dönümü Dolayısıyla Mersin'den KKTC'ye Yüzmeye Başladılar
Kıbrıs Barış Harekatı'nın Yıl Dönümü Dolayısıyla Mersin'den KKTC'ye Yüzmeye Başladılar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim