Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte dolarla kumar oynadılar
Sahte dolarla kumar oynadılar
Paketçi paraları cebe attı
Paketçi paraları cebe attı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı
"Senin sonun ölüm seni bu gece öldüreceğim"
"Senin sonun ölüm seni bu...
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı

Erdoğan: Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor

banner102

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

20 Temmuz 2021 Salı 13:54
167 Okunma
Erdoğan: Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor

Erdoğan, KKTC Veri Merkezi'ne ilişkin "Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve güvenli şekilde karşılanacaktır. Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız." dedi.

"Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır." diyen Erdoğan, "Bölgeye canlılık getirecek yeni projeler devreye alınıyor. Orijinal mimarisi korunarak çay bahçesi olarak hizmete sunulan havuzlu park da bunlardan biri." ifadesini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC Ziyareti
Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC Ziyareti
Tatar: Her şey daha güzel olacak
Tatar: Her şey daha güzel olacak
Başbakan Saner: Kıbrıs Türk Halkı, bugün 2 değil 3 bayramı birlikte kutluyor
Başbakan Saner: Kıbrıs Türk Halkı, bugün 2 değil 3 bayramı birlikte kutluyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim