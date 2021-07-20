Erdoğan: Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor

Erdoğan, KKTC Veri Merkezi'ne ilişkin "Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve güvenli şekilde karşılanacaktır. Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız." dedi.
"Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır." diyen Erdoğan, "Bölgeye canlılık getirecek yeni projeler devreye alınıyor. Orijinal mimarisi korunarak çay bahçesi olarak hizmete sunulan havuzlu park da bunlardan biri." ifadesini kullandı.