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Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'ta farklı adımları atacağız"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

13 Kasım 2022 Pazar 20:08
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Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'ta farklı adımları atacağız"



Türk Devletleri Teşkilatı'nda Kıbrıs'ın gözlemci üye olmasına Avrupa'dan gelen tepkiler ve "federasyon çözümü" konusunun dile getirilmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olarak kabul edilmiş olmasının önemli bir adım olduğunu söyledi.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olmasının altını güçlendireceklerini, bu şekilde adımlar atarak devam edeceklerini aktaran Erdoğan, "Bir diğer taraftan da tabii şu anda biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs'ta gerek parlamento binasının yapımı gerek Cumhurbaşkanlığı binasının yapımı bütün bunlarla beraber de bir adım atılıyor. Bunların hepsi Kuzey Kıbrıs'taki gelişmeleri çok daha güçlendirmeye yönelik bir adımdır. Altyapıyı da üstyapıyı da Kuzey Kıbrıs'ta farklı adımları atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği ne demiş, Avrupa Birliği nasıl bakıyor, bizi bunların hiçbirisi ilgilendirmez. Biz nasıl bakıyoruz? Bu önemlidir. Bizim bakış açımız belli. İşte bunu ne yaptık, orada ifade ettik, orada Türk Devletleri Teşkilatı'nın liderleriyle mutabık kaldık. Ama ondan önce de ne yaptık? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamamızı yaptık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığımız açıklama geleceğe bir ufuktur. Süreç devam ediyor. Temennim odur ki Kuzey Kıbrıslı kendine sahip çıksın."

Son Güncelleme: 13.11.2022 21:12
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