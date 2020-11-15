Erdoğan, Lefkoşa’da Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın daveti üzerine KKTC’ye geldi.

Erdoğan, başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, törenin ardından Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

Anıta çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından anıt özel defterini imzaladı.

Erdoğan, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmi geçit törenine katıldıktan sonra Kapalı Maraş’ı ziyaret edecek.

Hala Sultan Camii’ni de ziyaret edecek olan Erdoğan, ardından Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nin açılış törenine iştirak edecek.

Erdoğan, sonrasında Cumhurbaşkanı Tatar ile baş başa görüşme gerçekleştirecek ve görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.