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Erdoğan, Meclis'te açıklama yapıyor

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'na katılıyor.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 17:37
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Erdoğan, Meclis'te açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim. Bugün burada sadece ortak bir heyecanı, milletimizin ortak bir gururunu paylaşmıyoruz. KKTC-Türkiye arasındaki ebedi kardeşliğimizi bir kez daha isteseler de istemeseler de ilan ediyoruz.

Kıbrıs Türk halkının bayram sevincine şahit olacağız. KKTC'ye kazandırılan eserlerin toplu açılışına katılacağız.

Yatırım ve müjdelerin şimdiden tüm Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime hayırlı olmasını dilerim.

"Bu davanın sahibi şehitlerimizdir, gazilerimizdir"

Kıbrıs Türkü karşılaştığı tüm zorluklara rağmen haklı davasını asla kaybetmemiştir. Cumhuriyet meclisi bu davaya her zaman güç katmıştır. Tüm meclis üyelerine buradan bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum. Kıbrıs Türk halkının temsilcisi olarak görev yapmış aramızda olmaya tüm milletvekillerine Allah'tan rahmet diliyorum.

Kıbrıs davası nasıl bugünlere sizin omzunuzda gelmişse gelecekte de bu şekilde devam edecektir.

Kıbrıs davası 1974'te yazdığı kahramanlık destanıyla büyük bir milletin davasıdır. Bu davanın sahibi şehitlerimizdir, gazilerimizdir... Vatanları için ölümü göze alan yiğit mücahitlerdir. Bu dava için sadece 1974 Barış Harekatı'nda ülkemizin dört bir köşesinden şehitlerimizi kara toprağa yolcu ettik. 1672 Kıbrıs Türkü kardeşimiz bizden kopartıldı.

"Bugünlere bedel ödeyerek geldik"

Türkiye ve Kıbrıs Türkleri olarak bugünlere birilerinin lütfuyla değil, bedel ödeyerek geldik. Gencecik evlatlarımızın bedel ödemesiyle geldik. Son yarım asırda onca ihanete ve saldırıya rağmen mücadele gümüzü kaybetmedik. Zulüm karşısında boyun bükenlerden olmadık. Hakka inandık, halka yaslandık, başlaklarına değil kendi bileğimizin gücüne güvendik. Kıbrıs Türkü'nü yok edeceklerini sananlar karşılarında Kıbrıs Türk halkının çelikten bilekleriyle karşılaştılar.

Başarımızın anahtarı dün olduğu gibi saflarımızı sıklaştırmaktır. Saldırılara rağmen mücadele azmini kaybetmedik. Kıbrıs'ın geleceği için beraber yürüyeceğiz. Tüm siyasetçiler olarak sorumluluk duygusuyla bu oyunu bozmamız gerekiyor. Farklı siyasi görüşler olabilir ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı her türlü siyasi fikrin üzerindedir. Cumhuriyet Meclisi'nin ekonomiyi canlandırmaya ve hayata geçirilmesi gereken reformları bir an önce harekete geçireceğinizden ben eminim.

"Adada kimin işgalci ve kimin bu zihniyette olanları iyi biliyoruz"

Buradaki kardeşlik iklimi ABD'de birilerini rahatsız etse de biz kararlılıkla yürüyeceğiz. Artık sıkıntı olmayacak, artık iyi günler var derken ABD'de birileriyle ortaklık oluşturmak isteyenleri biz biliyoruz. Kıbrıs meselesine belli bir lobiden bakanları, hakka ve hakkaniyete davet ediyoruz. Adada kimin işgalci ve kimin bu zihniyette olanları iyi biliyoruz. Rumlar Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit ortakları olarak görmemiştir. Türkiye, Kıbrıs Türkü'nü yalnız bırakmamıştır. 47 yıl önce bugün Barış Harekatı, Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini teminat altına almıştır. Tüm dünyaya bunu ilan ettik. Türkiye olarak bu tarihten beri KKTC ile çözüm eksenli bir siyaset yürütüyoruz. Ama karşımızdakilerden böyle bir şey görüyor muyuz? Bu müzakerelerde konuşulmadık hiçbir konu kalmadı. Rum tarafının adanın tek sahibi olarak görme hayali çözümsüzlüğü getirdi.

"Türk sözünde durur ama Rum sözünde durmaz"

EOKA terör örgütü eliyle, komşusu Türklerin ırzına, canına, malına kastetmekten çekinmeyen Rumlar, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit ortakları olarak görmemiştir. Her ne kadar bizlerin burada sergilediği birlik, beraberlik, kardeşlik iklimi Amerika'da birilerini rahatsız etmiş olsa da, biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz. Türk sözünde durur ama Rum sözünde durmaz. Bu zihniyet kendilerinin de kabul etmediği BM parametlerinin altına saklandı. Yıllardır federasyon modeli vermeye çalışsalarda samimiyetsiz olduklarını görüyoruz. Bunlara inanmamız, 50 yıl daha kaybetmemiz mümkün değildir. Ada'nın gerçeklerini esas alan bir yaklaşım gerçekleşmelidir. Bunu uluslararası toplum da er yada geç kabul edecektir.

Son Güncelleme: 19.07.2021 17:51
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