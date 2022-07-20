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Erdoğan net konuştu!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yazılı kutlama mesajı gönderdi.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:38
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Erdoğan net konuştu!
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Hiç kimsenin Anavatan Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının ilanihaye çözümsüzlüğün mağduru olarak kalmasına seyirci kalmayacaklarını ifade eden Ergoğan, "Kıbrıs Türk halkının lâyık olduğu müreffeh yarınlara ulaşmasını sağlamak maksadıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile sarsılmaz dayanışma anlayışımız içerisinde haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye’nin yükselen bölgesel ve küresel rolü, şüphesiz ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin istikbali için en büyük güvence olmaya devam edecektir" dedi. 

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının satırbaşları şu şekilde: 

Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Kardeşim,

Ada’nın egemen eşit ve ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının hakkına, hukukuna, varlığına ve egemenliğine kasteden teşebbüsü ebediyen tarihe gömen,  Kıbrıs Türkü’nün barış ve özgürlük ortamına kavuştuğu Kıbrıs Barış Harekâtımızın 48. yıldönümü münasebetiyle Milletim ve şahsım adına Zat-ı Devletleri’ni ve şahsınızda tüm Kıbrıs Türk halkını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

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