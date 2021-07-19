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Erdoğan onuruna akşam yemeği

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi onuruna akşam yemeği verdi.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 21:04
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Erdoğan onuruna akşam yemeği

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte beraberindeki heyetle 20 Temmuz kutlamaları kapsamında KKTC’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları nedeniyle KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan onuruna Cumhurbaşkanlığı’nda akşam yemeği verdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle 19-20 Temmuz tarihlerinde KKTC'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

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