Erdoğan: Şimdi yeni bir atılımın içindeyiz

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Salgınla birlikte küresel ekonomide başlayan dalgalanmalar, ülkemize yönelik saldırıların dozunun artırılmasına neden oldu. İçerden birileri de aynı kirli oyunun figüranlığına soyundu. Biz ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını korumanın mücadelesini verdik.

Ekonomik, psikolojik her türlü tuzağı bozarak yolumuza kararlılıkla devam ettik. Elbette zor ve sıkıntılı günler geçirdik, bedeller ödedik ama hamdolsun bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık.

Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor. Enflasyonu yüzde 7'ye düşüren kimdi? Biz düşürdük, biz. Faizi yüzde 4.5'lara düşüren kimdi? Bizdik. Sizin kitabınızda düşük enflasyon düşük faiz yok. Biz halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz. Alışacaksınız bunlara.

AK Parti iktidarıyla bunlar nasıl oluyor göreceksiniz. Şimdi o mücadelenin verildiği günlerdeyiz. Şimdi yeni bir atılımın içindeyiz. Nasıl girdiğimiz mücadelelerden alnımızın akıyla çıktıysak yine istediğimiz neticelere ulaşacağız. Önümüzde engeller yok mu var. Ana muhalefetten daha büyük engel var mı? Önümüzde tuzaklar var ama bizim azmimiz ve gücümüz bunların hepsinden fazla.

"ERKEN SEÇİM YOK"

Ülkemizde bir kesim dışardan aldıkları destekle birlik iklimini dinamitlemenin peşinde. Çıkmış biri hastanede sus diyorlar ya onu gösteriyor. Öyle parmak sallamakla bir yere varamazsınız. Ne diyor, şu hale bak aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey bu işin Haziran 2023'te olacak diyor ben de aynısını söylüyorum. Hala erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Bay Kemal noktalı virgül değil nokta koyuyorum.

"TÜRK MİLLETİ KAZANACAK, SİZ KAYBEDECEKSİNİZ"

Buradan kifayetsiz siyasetçilere sesleniyorum, gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum, darbe heveslilerine sesleniyorum, emek dökmeden para kazanma peşinde koşanlara sesleniyorum. Türkiye'nin kazanımlarını heba edemeyeceksiniz. Türkiye'yi eski kötü günlerine geri döndüremeyeceksiniz. Bu milletin alın terini sömüremeyeceksiniz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız. Ya millet iradesini kabullenecek ya milletle beraber kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Türk milleti kazanacak siz kaybedeceksiniz. Ne yaptığımızı biliyorum, niçin yaptığımızı biliyoruz, nasıl yaptığımızı biliyoruz. Nereye gittiğimizi, nereye ulaşacağımızı biliyoruz.

Ekonomide yaşanan gelişmeler sadece bizim ülkemize mahsus değildir. Ekonomi dediğiniz dinamik alan sürekli bir değişim içindedir. Türkiye bu treni evelallah kaçırmayacak. Bu trenin öyle son vagonunda falan değil birinci sınıfında hak ettiğimiz yeri alacağız. Yeni ekonomi programının hedefi budur. Döviz kurunu ülkemizin gerçeklerine uygun sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır."