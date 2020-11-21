Erdoğan Sorakın: “Aklımızda formül yok”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Pazartesi PM ve MYK’yı toplayacaklarını, Salı günü büyüğünden küçüğüne partileri ziyaret edeceklerini ve akıllarında kesinlikle bir hükümet senaryosu formülü olmadığını söyledi.

Sorakın, “Pazartesi parti karar organlarında görüşeceğiz ve ardından ziyaretlere geçeceğiz. MYK saat 17’de PM ise 19:30’da… Salı günü de ziyaretler başlayacak. Aklımızda bir formül yok. Bunun altını özellikle çizmek isterim… Partileri büyüğünden küçüğüne ziyaret edeceğiz.” dedi.

VATAN MEHMET - KIBRIS POSTASI