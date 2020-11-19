Erdoğan Sorakın: “İcraat hükümetinin içerisinde yer almayacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, BRT ekranlarında yayınlanan ‘45+’ adlı programa konuk olarak CTP’nin bir icraat hükümetinin içerisinde yer almayacağını dile getirdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in hükümeti kuramazsa eğer, CTP’nin PM ve MYK’da durumu değerlendireceğini ifade eden Sorakın, “Tüm siyasilerle tek tek görüşüp, bu çıkmazdan nasıl çıkabileceğimizi tartışırız. Ortak bir noktada buluşabilirsek gerekeni yapacağız, eğer ortak bir noktada buluşamazsak görevi iade edeceğiz” dedi.

“ENGEL OLAN ŞEY, 8 AYDA YAŞANILANLARDIR”

Sorakın, icraat hükümeti kurulamayacağını düşündüklerini dile getirerek “Engel olan şey, son 8 ayda yaşanılandır. Bu aşamadan sonra bir icraat hükümeti kurulamayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

CTP Genel Sekreteri Sorakın, iradede ciddi sıkıntılar olduğuna da değinerek seçim hükümeti kurulabileceğine vurgu yaptı.

“SORUMLULUKLA ÇÖZÜLEBİLİR”

Hiçbir konuda resmi veya gayri resmi herhangi bir temas olmadığına işaret eden Sorakın, “Bu işler sorumlulukla çözülebilecek şeyler” diyerek ciddi bir başarısızlığın ve sorumsuzluğun söz konusu olduğunu aktardı.

Sorakın, ülkenin çıkmaza girmesi halinde Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile CTP’nin, bir araya gelmesi gerekiyorsa Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu’nda görüşülerek değerlendirileceğini belirtti.

Eski hükümetinin yeniden bir araya gelebileceğini düşündüğünü dile getiren Erdoğan Sorakın, bu konuda çok fazla yorum yapmak istemediğini, tek alternatif olarak UBP-HP’nin kaldığını söyledi.

"BARAJ AŞAĞI ÇEKİLMELİ"

Baraj konusunda diğer partilerle aynı düşüncede olmadıklarını belirten Sorakın, barajın aşağıya çekilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade ederek “eğer mümkün olursa barajın biraz daha aşağıya çekilmesi” gerektiğini dile getirdi.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI