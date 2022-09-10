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Erdoğan Sorakın: Tek çareniz istifa etmektir

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, ülke toplumuna Cumhurbaşkanı Tatar’ın verebilecek hiçbir şeyi kalmadığını ifade ederek, “Sn. Tatar, tek çareniz istifa etmektir” dedi.

10 Eylül 2022 Cumartesi 20:02
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Erdoğan Sorakın: Tek çareniz istifa etmektir


Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şahsına yönelik açıklama ve yayınlardan dolayı Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Yenidüzen gazetesi ve Kanal Sim’e yönelik eleştiride bulunmuştu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

SORAKIN: ANAYASA, YASALAR VE HALK İRADESİ AYAKLAR ALTINDA

Ersin Tatar’ın müdahalelerle cumhurbaşkanlığına seçtirilmesi ile birlikte toplumun bütün değerlerinin tehlike altına girdiğini belirten Sorakın, “Anayasa, yasalar ve halk iradesi ayaklar altında” ifadelerini kulandı.

Sorakın, Cumhurbaşkanı Tatar’ın tarafsız ve bütünleştirici olması gerektiğine vurgu yaparak, “Cumhurbaşkanı ise sorunlara çare bulmada öncülük yapmak, yanı sıra basında çıkan “jurnalleme” iddialarına cevap vermek yerine soğuk savaş taktikleri ile kin, nefret ve ötekileştirici bir tavırla partimizi, basını ve basın mensuplarını hedef gösteren açıklamalar yapmak yolunu seçmiştir” dedi.

”TOPLUMA VEREBİLECEK HİÇBİR ŞEYİNİZ KALMADIĞINA GÖRE, TEK ÇARENİZ İSTİFA ETMEKTİR”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın görevini yapamadığının ‘açık ve net’ bir şekilde ortada olduğunu ifade eden Sorakın, “Sn. Tatar, itibarınız ise gittikçe zayıflıyor. Topluma verebilecek hiçbir şeyiniz kalmadığına göre, tek çareniz istifa etmektir” açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme: 10.09.2022 20:07
Anahtar Kelimeler:
Erdoğan SorakınCumhurbaşkanı Tatar
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