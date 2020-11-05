Erdoğan Sorakın: "UBP sorumsuzca hareket ediyor, yapılan halka saygısızlık!"

umhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, UBP’nin kurultay kararı sonrası eleştiride bulunarak, “UBP’nin güllük gülistanlık havası ve sorumsuzca hareket etmesi, Kıbrıs Türk halkına yapılan en büyük saygısızlıktır” dedi.

Ülkemizde 10 binin üzerinde işyerinin kapandığı, evine ekmek götüremeyen binlerce işsizin olduğu, TL’nin döviz karşısında ciddi değer kaybının olduğu, borç taksitlerinin ödenemediği, alım gücünün ciddi anlamda gerilediği, eğitimde, sağlıkta diz boyu sorunların yaşandığını vurgulayan Sorakın, Ersan Saner’in “Kimse yapılan spekülasyonlara, gerçek dışı iddialara kulak vermesin” sözlerini anımsatarak, yapılan spekülasyonlar ve gerçek dışı iddiaların ne olduğunu sordu.

Sorakın, UBP’nin içişlerine karışmayacaklarını, ancak kurultayın iptal gerekçelerinin ve yaşananların kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini söyledi.