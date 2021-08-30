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Erdoğan: ''Türkiye Cumhuriyeti emin ellerdedir''

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne ''Türkiye'yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir'' mesajını yazdı.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:21
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Erdoğan: ''Türkiye Cumhuriyeti emin ellerdedir''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Büyük zaferin 99'uncu yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

''TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMİN ELLERDEDİR''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından büyük zaferin 99'uncu yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Bu tarihi günde zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye'yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Savunma sanayiinde attığımız adımlarla milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığını her alanda daha da artırıyoruz. Demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla, cumhurla, cumhuriyetimiz arasındaki bağı tahkim ediyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir. Ruhun şad olsun."

ANITKABİR ZİYARETE AÇILDI

Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.

ERDOĞAN TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük zaferin 99'uncu yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törenin ardından, Beştepe'de tebrikleri kabul etti.

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