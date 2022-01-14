Erdoğan: Yakında yeni hayırlı haberler alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Denizcilik Tersanesinde ilk yerli ve milli istihbarat gemisi TCG Ufuk'un hizmete giriş töreninde konuştu. "Savunma sanayi ihracatımızın bu yıl sonunda 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzay alanında da gerek fırlatma sistemleri gerekse uydu sistemlerini geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Ufuk Gemi'mizin Milli İstihbarat Teşkilatı'na hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde, bölgesinde oyun kuran bir ülke konumuna ulaştı. Masum ve mazlum halklar arasında umut haline geldi. Türkiye bunları savunma sanayisinde elde ettiği gelişime borçludur. İnsansız Hava araçlarından gemilerimize kadar, milli olarak geliştiriyor ve kullanıyoruz.

"YÜKSEK TEKNOLOJİ GEREKTİREN SİSTEMLERE AĞIRLIK VERİYORUZ"

Savunma sanayi ihracatımızın bu yıl sonunda 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Araştırma geliştirme yatırımlarımızı artırarak, yüksek teknoloji gerektiren sistemlere ağırlık veriyoruz.

Mavi vatanın güvenliği için milli gemilerimizi kendimiz üretebiliyoruz. Bu konuda yüzde 70 yerlilik oranına ulaştık. Ayrıca envanterimizde bulunan birçok deniz aracımız son teknoloji eklenerek restore ediliyor.

"GÖZÜMÜ UZAYDA"

Gözümüz uzayda. Uzay alanında da gerek fırlatma sistemleri gerekse uydu sistemleri geliştirmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor.

"TÜRKİYE 10 ÜLKE ARASINDA YER ALIYOR"

Ülkemiz hali hazırda bir savaş gemisini milli olarak hazırlayabilen 10 ülke arasında yer alıyor. Bu başarıda bakanlıklarımızın ve savunma sanayi başkanlığımızın yanı sıra Genelkurmayımızın, kobilerimizin üniversitelerimizin büyük payı vardır. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

"YAKINDA BU KONUDA YENİ HAYIRLI HABERLER ALACAĞIZ"

Kendi ihtiyacımızın dışında başka ülkelere de botlar yapıyoruz. Şimdiye kadar 25 ülkeye 180 adet deniz platformu ihracatı gerçekleştirdik. Yakında bu konuda yeni hayırlı haberler alacağız.

Dikey atım sistemini bugüne kadar dışarıdan alıyorduk, artık ve milli olarak kendimiz üretiyoruz. Atmaca gemi savar füzemiz, radarlarımız, savaş yönetim sistemlerimizi artık kendimiz tasarlayıp üretiyoruz.

Yeni tip denizaltılarımızla, denizde çok daha güçlü ve caydırıcı olacağız. 3 uçak gemimizi aynı anda inşa ederek bir ilke imza atıyoruz."

İŞTE TCG UFUK'UN ÖZELLİKLERİ

Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyan geminin; 99,5 metre tam boya, 14,4 metre azami genişliğe, 2 bin 400 ton deplasmana ve 3,6 metre su çekimine ve 10 tonluk bir helikopter için gerekli platforma sahip olduğu biliniyor.

Ufuk Korveti'nin komuta kontrol, elektronik sistemler ve test eğitim sistem donanımlarını ASELSAN üretti. Ufuk Korveti aynı zamanda Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyor. Korvet 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek.